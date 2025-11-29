Сончевото зрачење остави илјадници авиони на Ербас приземјени: Невообичаено

0 SHARES Сподели Твитни

Илјадници летови на „Ербас“ се суспендирани откако беше откриено дека интензивното сончево зрачење може да се меша со компјутерите за контрола на летот во авионот, што доведе до одложувања низ целиот свет.

Се смета дека се засегнати околу 6.000 авиони А320, што е половина од глобалната флота на европската компанија, но се подразбира дека повеќето ќе можат повторно да летаат откако ќе поминат низ брзо ажурирање на софтверот.

Британскиот регулатор за воздухопловство соопшти дека ќе има „одредени прекини и откажувања на летови“, иако влијанието врз аеродромите се чини дека е ограничено.

„Ербас“ соопшти дека го открил проблемот по истрагата за инцидентот во кој авион што летал меѓу САД и Мексико одеднаш изгубил висина во октомври.

Авион на „Џетблу ервејс“ изврши итно слетување во Флорида откако најмалку 15 лица беа повредени.

Покрај А320, најпродаваниот авион на компанијата, оваа ранливост влијае и на моделите А318, А319 и А321.

Разбирливо е дека кај околу 5.100 авиони „Ербас“ проблемот би можел да се реши со релативно едноставно ажурирање на софтверот кое обично би траело околу три часа.

Сепак, преостанатите 900 авиони, кои се постари верзии, ќе треба физички да ги заменат вградените компјутери и нема да им биде дозволено повторно да превезуваат патници додека не се заврши работата.

Времето што ќе биде потребно ќе зависи од достапноста на компјутери за замена.

Ербас“ соопшти дека признава дека ова ќе доведе до „оперативни нарушувања за патниците и клиентите“ и се извини .

Аналитичарката за авијација, Сали Гетин, изјави дека ситуацијата е „многу невообичаена“, истакнувајќи дека прекините ќе зависат од „различните пристапи“ што авиокомпаниите ќе ги преземат кон ажурирањето на софтверот.

