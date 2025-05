0 SHARES Сподели Твитни

На граничниот премин „Богородица“ се забележува зголемена гужва од автомобили кои чекаат за излез од Македонија. Според снимките од камерите, редиците се протегаат на сите четири колони каде се наоѓаат многубројни автомобилски и автобуски возила тесно наредени. И на граничниот премин „Блаце“ е забележана зголемена концентрација на автомобили.

