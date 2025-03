Сообраќајна несреќа кај Карбинци: Повреден мотоциклист

0 SHARES Сподели Твитни

Вчера околу 13 часот, во Полициската станица Штип било добиено известување за инцидент кој се случил на патот во село Карбинци. Таму В.Н. (47), жител на истото село што е дел од општината Карбинци, управувајќи мопед со регистарски таблички од Штип, изгубил контрола и излетал од патот. Поради тоа, возачот добил сериозни телесни повреди, што биле документирани во Клиничката болница во Штип. На местото на настанот бил спроведен увид од страна на тимот на СВР Штип.

