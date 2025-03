Сообраќајна несреќа на „Партизанска“: Приведен возачот во инцидентот со две деца

0 SHARES Сподели Твитни

Двајца малолетници беа пренесени со Брза помош во Клиничкиот центар „Мајка Тереза” во Скопје за да примат лекарска грижа. Полициски оперативци од СВР Скопје го уапсија М.Р. (26) од Скопје, кој околу 13:50 часот на булеварот „Партизански одреди” во Скопје, со автомобил „ауди” со локални регистерски таблички, удри во малолетен пешак и друг малолетник кој туркал велосипед, информираше МВР. Двајцата малолетници беа превезени во Клиничкиот центар „Мајка Тереза” во Скопје со Итна медицинска помош за да се добие соодветна лекарска нега. Според информациите од МВР, СВР Скопје и надлежен обвинител извршија увид, а по комплетирање на доказите, ќе следува кривична пријава во итна постапка.

