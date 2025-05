Сообраќајна несреќа со автомобил на парадата во Ливерпул: Што се случило и кои се жртвите, има и осомничени

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку 27 лица се хоспитализирани по сообраќајната несреќа во Ливерпул, за која полицијата соопшти дека не се третира како „случај на тероризам“.Автомобил се заби во толпа навивачи на Ливерпул во понеделник вечерта, при што беа повредени 47 лица, меѓу кои и четири деца. Инцидентот се случи за време на парадата за победа во Премиер лигата низ центарот на Ливерпул од страна на официјалниот фудбалски тим на градот.Еве што знаеме за инцидентот, жртвите, осомничениот и напорите за спасување.Што се случи?Непосредно по 18 часот (17:00 часот по Гринич) во понеделник, автомобил се удри во толпа навивачи на Ливерпул кои ја славеа победата на Ливерпул во титулата во Премиер лигата.Навивачите се собрале за да го видат фудбалскиот тим на Ливерпул, кој го парадирал трофејот низ областа во автобус со отворен кров неколку моменти пред инцидентот. Сообраќајната несреќа се случила околу 1,6 км пред целната точка на парадата од 16 км.Видеата што кружеа на социјалните мрежи го покажаа автомобилот како се движи цик-цак низ толпата навивачи, наводно облечени во производи на ФК Ливерпул. Неколку луѓе беа фрлени во воздух кога беа удрени од автомобилот.Полицијата од Мерсисајд соопшти дека била повикана набргу по инцидентот.Кога автомобилот застана, разгневени членови на толпата се упатија кон него, кршејќи ги прозорците. Полицијата мораше да интервенира за да ги спречи да стигнат до возачот.Кој го возеше автомобилот во Ливерпул?Полицијата соопшти дека уапсила „53-годишен бел Британец од областа на Ливерпул“ за кој верувале дека го возел автомобилот.Тие засега не објавија никакви дополнителни детали за возачот или неговите мотивации.Каде во Ливерпул се случила несреќата?Несреќата се случила на улицата Вотер, која се наоѓа во центарот на градот и во близина на Стренд. Улицата е дом на историски згради, вклучувајќи го и деловниот блок „Ориел Чемберс“, изграден во 1864 година. Ливерпул се наоѓа кон северозападниот дел на Англија.Што знаеме за жртвите?Во инцидентот беа повредени десетици луѓе, меѓу кои и четири деца.Од жртвите, 20 лица се здобиле со полесни повреди и им е укажана медицинска помош на лице место, без потреба од болничко лекување. Уште 27 лица се однесени во болница со амбулантно возило. Властите соопштија дека две од хоспитализираните лица, меѓу кои и едно дете, се здобиле со сериозни повреди.Дали инцидентот се третира како „тероризам“?Полицијата соопшти дека инцидентот не се третира како „случај на тероризам“.„Веруваме дека ова е изолиран инцидент и во моментов не бараме никого друг во врска со него. „Веруваме дека ова е изолиран инцидент и во моментов не бараме никого друг во врска со него. Инцидентот не се третира како тероризам", изјави за новинарите Џени Симс, привремена заменик-началничка на полицијата.„Би ги повикал луѓето да не шпекулираат за мотивите зад овој ужасен инцидент и да ѝ дозволат на полицијата од Мерсисајд да ја спроведе својата истрага", изјави лидерот на Градскиот совет на Ливерпул, Лиам Робинсон, за време на прес-конференцијата доцна во понеделник.Какви мерки презедоа властите?Доцна во понеделник, полицаецот Симс на брифинг за медиумите изјави дека на неколку лица им е пружена медицинска помош на местото на настанот, а многумина се однесени во болница.Таа додаде дека колегите од службите за итни случаи на полициските сили од Северозападната служба за брза помош (NWAS) и Противпожарната и спасувачка служба на Мерсисајд (MFRS) исто така биле присутни на местото на настанот.Службеникот на NWAS, Дејв Кичин, изјави дека на местото на настанот биле испратени амбулантни возила, како и тим за реагирање во опасни подрачја, воздушна амбуланта, лекари и виши клиничари.„Нашите амбулантни возила за итни случаи ги однесоа пациентите кај нашите колеги од НХС во болниците Ројал Ливерпул, Алдер Хеј, Ароу Парк и Ајнтри", рече Кичин, осврнувајќи се на болниците во кои биле однесени повредените.Ник Сирл, главен противпожарен службеник на MFRS, на прес-конференцијата изјави дека, откако дознале за инцидентот, веднаш испратиле три противпожарни возила на улицата Вотер. „Нашите екипи брзо го кренаа возилото, ги извадија луѓето одоздола и им ги предадоа на нашите колеги од брзата помош."Лидерот на Градскиот совет на Ливерпул, Робинсон, на прес-конференцијата изјави дека инцидентот „фрли многу темна сенка врз она што беше радосен ден".„Тесно соработуваме со полицијата во Мерсисајд за да ја поддржиме нивната истрага и со други релевантни организации за да се осигураме дека засегнатите ќе добијат соодветна поддршка", додаде тој.Што е најновото на терен?Во ажурирање на X во понеделник вечерта, NWAS напиша дека „го расчистиле местото на настанот по инцидентот во Ливерпул".„Специјализирани службеници се распоредени за да им помогнат на повредените и нивните семејства", рече Симс.Таа побара од луѓето да се воздржат од споделување на „вознемирувачките снимки" од инцидентот, додавајќи дека информациите, вклучително и видео снимките, можат да се достават до Порталот на полицијата за големи инциденти ( MIPP ).„Моите противпожарни екипи ќе одржат видливо и смирувачко присуство во наредните денови и недели", рече Сирл од MFRS.Какви се реакциите по несреќата во Ливерпул?„Сцените во Ливерпул се ужасни – моите мисли се со сите повредени или погодени", напиша британскиот премиер Кир Стармер во објава на X. „Сакам да им се заблагодарам на полицијата и службите за итни случаи за нивниот брз и континуиран одговор на овој шокантен инцидент." Градоначалникот на Ливерпул, Стив Ротерам, изјави: „Сочувствуваме со сите погодени, особено со оние што се повредени. Ви благодариме, како и секогаш, на првите реагирачи за нивната професионалност и брза акција."Сообраќајна несреќа со гужва во публиката: Дали ова е првпат за навивачите на Ливерпул? Навивачите на Јувентус беа притиснати до ѕид, кој се урна, згмечувајќи некои од навивачите: 39 лица загинаа, а 600 беа повредени. Повеќето од жртвите беа навивачи на Јувентус или други Италијанци кои го гледаа натпреварот.Во 1989 година, во смртоносна гужва на Западната трибина на стадионот „Хилсборо“ во Шефилд, Англија, загинаа 97 навивачи на Ливерпул за време на натпреварот од ФА Купот помеѓу Ливерпул и Нотингем Форест.Една од жртвите почина на 55-годишна возраст во 2021 година, откако се здоби со повреди што го променија животот за време на тепачката. Иако првично беа обвинети непослушните навивачи, на крајот беше заклучено дека лошото управување од страна на полицијата е причината за тепачката. На навивачите им беше дозволено да влезат на преполниот стадион.Неодамна, во април 2018 година, Шон Кокс, навивач на Ливерпул и татко на три деца, беше нападнат од навивачи на италијанскиот фудбалски клуб Рома пред полуфиналниот натпревар од Лигата на шампионите. Нападот се случил во пабот „Алберт“ во близина на стадионот „Енфилд“ во Ливерпул. Кокс добил тешки повреди на главата. Во 2019 година, навивачот на Рома, Симоне Мастрели, беше осуден на три и пол години затвор откако се изјасни за виновен. Во април 2023 година, Кокс повторно можеше да оди со помош на егзоскелет.

