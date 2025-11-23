Сообраќајот на патот Крива Паланка – Деве Баир е прекинат поради одрон

Сообраќајот на магистралниот пат А2 Крива Паланка – Деве Баир е прекинат од 5 часот поради одрон, информира Авто-мото сојузот на Македонија (АМСМ).

На автопатот Скопје – Велес на неколку места се забележани помали одрони на патот, меѓутоа автопатот е прооден и „Македонија пат“ работи на санирање на истите.

Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по наместа влажни коловози.

Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна, нема подолги задржувања за влез и излез од државата.

АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде што има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово – Велес, Маврово – Дебар – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.

Патниот правец Охрид – Ресен преку националниот парк Галичица од 21 ноември 2025 година до 31 март 2026 година се затвора за сообраќај за сите видови возила.

На експресниот пат А2, Крива Паланка – Страцин на км 14+200 (блиску до с.Петралица) започната е регулација на времен режим на сообраќај поради градежни активности. На тој дел делницата во текот на денот, од 7 до 17 часот, сообраќајот ќе се одвива со рачна регулација со помош на знаменца, а во остатоткот од денот со семафори.