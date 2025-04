0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за култура и туризам објави дека е објавен Конкурс за доделување на државната награда „11 Октомври“ за 2025 година, преку која се изразува највисоко признание за животно дело во полето на науката, уметноста, економијата и другите јавни дејности релевантни за Република Македонија. Оваа престижна награда е наменета за индивидуалци, групи на креатори, тимови, институции, деловни субјекти и здруженија на граѓани од државата.

Покрај тоа, беше објавен и Конкурс за наградата „22 Ноември“ за 2025 година, која се доделува на значајни индивидуи од политичката, културната и социјалната сфера во Република Македонија, кои ја збогатуваат меѓучовечката хармонија и разбирање меѓу различни етнички, културни и религиозни заедници. Конкурсите за овие награди се отворени од 1 до 31 мај 2025 година.

The post Соопштени конкурси за државните награди „11 Oктомври“ и „22 Ноември“ за 2025 година. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: