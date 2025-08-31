Сопругата на Брус Вилис одговори на осудите затоа што актерот повеќе не живее со своето семејство: „Тие немаат право на глас“ (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Сопругата на Брус Вилис, Ема Хеминг Вилис, неодамна откри дека актерот во последно време живее во посебен дом од своето семејство за да има 24-часовна нега, а по тоа следеше лавина од реакции и осуди на нејзина сметка. Таа сега одговори на негативните коментари.Откако 47-годишната актерка откри во специјална емисија на ABC дека нејзиниот сопруг Брус Вилис живее во посебен дом поради фронтотемпорална деменција, таа одговори на негативните коментари што ги доби за приемот.„Она што го знаев беше дека со споделување на некои од нашите интимни информации, ќе ги видиме овие два табора. Ќе бидат луѓе со мислења наспроти луѓе со вистинско искуство“, призна таа.Забележувајќи дека оние со мислење брзо критикуваа, таа додаде: „Тоа е со што се соочуваат лицата кои се грижат за нив. Осуда од другите.ЛИНК ОД ВИДЕОИ покрај негативните реакции, Ема – која со Брус ги има ќерките Мејбл (13) и Евелин (11) – објасни дека препрочитала дел од својата претстојна книга за да се развесели.„Секој ќе има мислење, но мора да се потсетите дека повеќето немаат искуство за да го поткрепат тоа. Дури и ако некој е добро запознаен со деменцијата или состојбата за која се грижите, таа личност не е во вашиот дом, па затоа не знае како се однесува вашата личност или вашата семејна динамика“, рече таа.Таа заклучи: „Вистина е дека мислењата се толку гласни и толку бучни. Но, ако немаат искуство со ова, немаат право да зборуваат и дефинитивно немаат право да гласаат.“Потсетете се дека Ема претходно опиша во специјална емисија на ABC дека Брус има 24-часовна нега и дека постојано го посетуваат семејството и пријателите.„Знаев, пред сè, дека Брус би го сакал тоа за нашите ќерки. Тој би сакал тие да бидат во дом кој повеќе одговара на нивните потреби, а не на неговите“, изјави таа.

