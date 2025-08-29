Сопругата на Брус Вилис открива дека морала да ја донесе најтешката одлука досега: „Тој би го сакал тоа“

0 SHARES Сподели Твитни

Сопругата на Брус Вилис, Ема Хеминг, отворено проговори за причината зошто актерот повеќе не живее со своето семејство откако му беше дијагностицирана деменција.Семејството на 70-годишниот актер откри во 2023 година дека му е дијагностицирана фронтотемпорална деменција. Една година претходно, тие објавија соопштение дека на Вилис му е дијагностицирана афазија, состојба што влијае на комуникациските вештини и когнитивните способности на една личност.Ема, која се омажи за Вилис во 2009 година пред да ги роди нивните две ќерки Мејбл Реј (13) и Евелин Пен (11), сподели голем број детали за тоа како неговата дијагноза влијаела на нивниот семеен живот во ново интервју за „Добро утро, Америка“.Имено, таа објасни дека една од најтешките одлуки што морала да ги донесе била да го пресели својот сопруг во друга, еднокатна куќа каде што ќе може да добива постојана грижа.Ема увери дека, и покрај фактот дека повеќе не живеат заедно, таа секој ден појадува и вечера со Вилис.„Знаев, пред сè, дека Брус би го сакал тоа за нашите ќерки. Тој би сакал тие да бидат во дом кој повеќе одговара на нивните потреби, а не на неговите“, изјави таа.Одлуката е донесена „пред некое време“ откако Ема одлучи да почне да го изолира своето семејство и да престане да организира друштвени собири во својот дом за своите две ќерки, бидејќи бучавата може да го вознемири Вилис.„Не знаев дали родителите ќе се чувствуваат удобно да го остават своето дете со нас. Го изолирав целото наше семејство, и тоа беше намерно… Беше тежок период“, рече таа.Ема додаде дека преселбата на нејзиниот сопруг значи дека нивното семејство и пријателите можат почесто да го посетуваат.„Многу сме таму. Тоа е нашиот втор дом, па девојките имаат свои работи таму. Тоа е куќа исполнета со љубов, топлина, грижа и смеа. Беше прекрасно да се види тоа, да се види колку многу пријатели на Брус сè уште доаѓаат поради него, знаете, тие носат живот и забава“, откри таа.Ема тврдеше дека Вилис е сè уште многу подвижен, додавајќи: „Брус е во одлична здравствена состојба, генерално, само неговиот мозок го издава“.„Јазикот се менува и, знаете, научивме да се адаптираме, имаме начин на комуникација со него, кој е едноставно различен“, рече таа.

