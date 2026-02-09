Сопругата на грчкиот премиер Мицотакис доживеала тешка несреќа, итно е оперирана во Италија

Марева Грабовски Мицотакис доживеа несреќа во саботата додека беше во Италија заедно со својот сопруг и премиер на Грција, Киријакос Мицотакис.

Според информациите, сопругата на премиерот ги повредила двете раце и била оперирана во болницата КАТ.

Во болницата ја придружувал Киријакос Мицотакис, со кого претходно присуствувала на церемонијата на отворањето на Зимските олимписки игри во Милано.

Операцијата на двете раце ја извршил Емануил Фандридис, директор на Националниот здравствен систем во Општата болница Атика КАТ, а воедно и раководител на Клиниката за раце и микрохирургија на горните екстремитети.

Грабовски Мицотакис е во добра здравствена состојба и се опоравува во болница.