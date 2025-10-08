Сопругата на докторот кој беше застрелан во Куманово е приведена, осомничена за вмешаност во неговиот обид за убиство

0 SHARES Сподели Твитни

Македонското Министерство за внатрешни работи соопштува дека вчера (7 октомври) е приведена 43-годишна жена, осомничена за вмешаност во обидот за убиство на нејзиниот сопруг З.Ш (43) од липковското село Слупчанe.„На 07.10.2025 година, полициски службеници од Полициската станица Куманово ја приведоа А.А. (43) од Тетово, врз основа на сомнение дека е вмешана во обидот за убиство на нејзиниот сопруг, г-дин Ш. (43) од село Слупчанe, Липково. Исто така, во врска со инцидентот, шест лица беа повикани на разговор во Полициската станица Куманово, додека со судска наредба беше извршен претрес во куќата на Б.С. (50) од Куманово.“„По целосно документирање на случајот, против А.А. ќе биде поднесена соодветна кривична пријава, додека кривична пријава ќе биде поднесена и против Л.Ф. (36) од Гостивар, кој е осомничен за обид за убиство и сè уште е во бегство, по консултација со Основното обвинителство“, соопшти МВР.

