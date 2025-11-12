Сопругата на Ентони Хопкинс ја шокираше јавноста тврдејќи дека актерот страда од Аспергеров синдром

0 SHARES Сподели Твитни

Сопругата на познатиот актер коментираше за неговата опсесија со броеви и детали

Сопругата на Ентони Хопкинс , Стела Арохава, верува дека нејзиниот 87-годишен сопруг, добитник на Оскар, со кого е во брак 22 години, можеби има аутизам.

Во ново интервју за промоција на неговата автобиографија „Добри сме“, Кид, ѕвездата на филмот „Ханибал“, призна дека неговата сопруга, која има 69 години, еднаш му рекла дека некои од неговите обрасци на однесување одговараат на „Аспергеров синдром “

– Опседнат сум со броеви. Опседнат сум со детали. Сакам сè да биде во совршен ред. И да се сеќавам на работите – рече Хопкинс за „Сандеј тајмс“.

– Стела го истражи тоа и ми рече: „Мора да имаш Аспергеров синдром“.

– Немав поим за што зборува – продолжи актерот, коментирајќи ја својата забелешка. – Искрено, дури и не верувам во тоа.

Аспергеров синдром порано беше дијагноза што им се даваше на некои луѓе во аутистичниот спектар. Денес, тој термин повеќе не се користи, сè е обединето под името нарушување на аутистичниот спектар (АСД). Луѓето со АСД може да имаат тешкотии со социјалните интеракции и комуникацијата, како и опсесивни интереси и повторувачки обрасци на однесување.

Иако новинарот се обиде да му објасни дека подоцнежната дијагноза може да има и позитивна страна, Хопкинс не беше убеден.

– Па, претпоставувам дека сум циничен, но сето тоа е глупост – рече тој. – Сето тоа е глупост. АДХД, ОКР, Аспергеров синдром, бла, бла, бла. Боже, тоа се вика живот.

– Тоа е едноставно да се биде човечко суштество, полно со комплицирани емоции, мистерии и сè што носиме во себе. Полни сме со недостатоци, нечистотија и лудило, тоа е човечка природа. Сите тие етикети… кого го интересира? Сега тоа стана помодари.

Во книгата на Кид, „Се сложувавме добро“, Хопкинс се осврнува и на неговиот затегнат однос со неговата 57-годишна ќерка Абигејл, која ја имал со првата сопруга Петронела Баркер. Таткото и ќерката не биле во контакт повеќе од 20 години, а актерот претходно призна дека „не бил добар татко“.

Хопкинс го напуштил семејството една ноќ кога бил во тешка фаза на алкохолизам , кога Абигејл имала само една година. Тој и Баркер набрзо се развеле во 1972 година.

Тој напишал дека „откако сфатил дека не е погоден да биде татко на Абигејл, решил никогаш повеќе да нема деца… Не можев да му го направам на друго дете она што ѝ го направив нејзе“.

Кога се опоравил од алкохолизам во 1977 година, се обидел повторно да се поврзе со Абигејл и нејзината мајка, но нивната средба била „непријатна“.

– Тие не сакаа да бидат таму – пишува таа во своите мемоари. – За време на ручекот, тие постојано се гледаа и разменуваа погледи. Абигејл никогаш не изгледаше како да може да ми прости што го напуштив семејството кога беше бебе.

Хопкинс заклучил дека неговото отуѓување од неговата ќерка останува „најтажниот факт во мојот живот и моето најголемо жалење… таа студенило е мојот стандарден режим… Се надевам дека мојата ќерка знае дека мојата врата е секогаш отворена за неа… Сакам таа да биде добро и среќно“.

