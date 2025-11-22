СОПРУГОТ ВО ШОК! Пуштил дрон да ја следи жената – она што го снимил во планината ја ЛЕДИ КРВТА ВО ВЕНИТЕ

0 SHARES Сподели Твитни

Маж кој тврди дека ја открил болната вистина за својот брак користејќи дрон, проговори на кинеските социјални мрежи.

Забележа дека неговата сопруга се патува сè почесто, ги посетува своите родители и смислува изговори зошто не сака да го придружува. Се сомневаше во афера.

За да истражи, тој почнал да ја следи сопругата со мал дрон

Тој ќе ја следеше до нејзината работа, а потоа ќе набљудуваше каде оди и со кого.

На крајот, тој го снимил моментот кога таа влегла во автомобил со непознат маж и се упатила кон оддалечена планинска област.

Дронот снимил жена како се држи за раце со маж, а потоа влегуваат во куќа. По 20 минути, излегле надвор и се вратиле во компанијата.

Очајниот сопруг открил дека човекот всушност бил нејзиниот шеф кој неодамна ѝ дал унапредување.

Неговата сопруга работеше во истата компанија, па затоа мораа да бидат внимателни каде се среќаваат.

Сопругот на крајот изјавил дека ќе го искористи видеото како доказ кога ќе поднесе барање за развод.

