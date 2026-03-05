Сопругот ја изневеруваше на секој чекор, таа го шпионираше: По разводот, таа не се разделува од овој маж!

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Ферџи (47) не успеа долго време да има стабилна врска. Сè се промени кога го запозна актерот Џош Духамел во 2004 година. По пет години страсна романса, тие се венчаа во 2009 година.

Скандалот што промени сè

Бајката не траеше долго. Американските медиуми пишуваа дека актерот ја изневери непосредно пред свадбата. Иако му прости, довербата беше засекогаш разнишана. После тоа, таа го контролираше и проверуваше, но сфати дека тој сè уште ја изневерува и флертува со други жени како да не е во брак. Иако однадвор оставаа впечаток на хармоничен пар, проблемите се натрупуваа.

Нивниот развод ги шокираше сите

Во 2017 година, тие ја објавија својата разделба во заедничка изјава, а разводот официјално беше финализиран во 2019 година. Исто така, се шпекулираше дека имаат различни планови за иднината. Џош сакал големо семејство, додека Ферги не го сметала тоа за приоритет.

Кратко по разводот, актерот започна нова врска со моделот и водителка Одри Мари, со која подоцна се ожени.

Пејачката му се посвети нему

За разлика од нејзиниот поранешен сопруг, Ферџи одлучи да остане сама. Според блиски извори, таа моментално е фокусирана исклучиво на својот син, кој, според нејзините блиски пријатели, е центар на нејзиниот свет. Таа живее мирен живот и секој слободен момент го поминува со него, а го ожени со Џош Духамел.

Неодамна, таа се прошета со својот син низ улиците на Лос Анџелес, а нејзината маица со натпис на бендот „Guns N’ Roses“ привлече внимание, бидејќи момчето го доби името по фронтменот на групата, Аксел Роуз. По бурната љубов, јавните шпекулации и разводот што ги исполнија насловите, пејачката се чини дека пронајде мир подалеку од скандалите и очите на јавноста.

