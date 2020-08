Сопственикот на бродот што предизвика хаос во Бејрут е пронајден во Кипар

Според кипарската полиција, 43-годишниот Игор Грчушкин е лоциран во Лимасол на барање на Интерпол.

Рускиот бизнисмен, сопственик на брод со амониум нитрат, кој најверојатно предизвикал експлозија во пристаништето во Бејрут, е откриен на Кипар, јавуваат светските медиуми.

Портпаролот на полицијата Христос Андреу изјави дека 43-годишниот Игор Гречушкин се наоѓал во Лимасол.

Според грчките медиуми, тој дал изјава во врска со случајот во кој експлодирале над 2.700 тони амониум нитрат и уби најмалку 135 лица, а повеќе од 5.000 се повредени. Исто така, портпарол на кипарската полиција изјави дека Гречушкин ќе биде пренесен во Либан и ќе биде предаден тамошните власти.

The Rhosus, a Moldovan flagged ship sailing to Mozambique, which called to into the port of Beirut in 2013, is the likely source of the 2,750 tons of ammonium nitrate that triggered the explosion yesterday #Lebanon pic.twitter.com/2SOwUpJfQh

