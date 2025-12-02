Сопственикот на „Пулс“ Дејан Јованов: Нe се чувствувам виновен, изразувам сочувство до семејствата

0 SHARES Сподели Твитни

До ден денеска се чудам и сѐ уште не можам да поверувам што се случи таа вечер. Цели девет месеци сум затворен во четири ѕида и секојдневно ја преживувам таа трагична ноќ. Јас како човек и како родител, во клуб каде што се собираат сите млади и моите деца, никогаш не би дозволил да фали нешто, изјави сопственикот на „Пулс“, Дејан Јованов, во воведните зборови на денешното рочиште во судницата во Идризово.

Јованов, кој претходно изјави дека не се чувствува виновен, изрази сочувство, дополнувајќи дека ја познава болката и тагата на починатите и нивните блиски, бидејќи и тој, како што рече, има починат член од фамилијата.

-Во тој клуб имаат пораснато десетици генерации, сите кои ме познаваат добро знаат како се грижев за безбедноста на сите гости. Од срце и од душа сакам да изразам сочувство на сите починати лица, а на повредените опоравување, затоа што ја знам нивната болка и тага – и ние во нашата фамилија имаме починато и повреден член и ја носиме истата болка како и вие, дополни тој.

Пред неговото излагање, збор зема и неговата бранителка, Ивана Коцевска, која истакна дека обвинетиот е неправедно товарен со институционални пропусти.

-Обвинетиот е обичен човек на кој му се става на товар институционален пропуст. Дејан е човек, а не монструм, ниту тој, ниту кој било човек на планетава би посакал да се случи тоа што се случи, но за жал, се случи и ни ја тресна од глава дисфункционалноста на целокупниот систем. Трагедијата е резултат на нефункционалниот систем, рече Коцевска.

Претходно, сите обвинети за пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени, изјавија дека не се чувствуваат виновни за делата кои им се ставаат на товар. Дел од нив упатија сочувство кон семејствата на жртвите и нагласија дека го разбираат обвинението, но, не признаа вина за „тешки дела против општата сигурност“.

Обвинителството, застапувано од тим од 15 јавни обвинители, најави дека доказите ќе покажат оти клубот „Пулс“ бил смртоносна стапица уште од самиот почеток, резултат на систематска негрижа и институционални пропусти.

На обвинителна клупа седнаа 37 лица – сопственици, управители, инспектори, поранешни градоначалници, обезбедувачи и државни службеници.

Пронајдете не на следниве мрежи: