Сопствениците на домашни миленици треба да ги проверат состојките на овие производи за да спречат здравствени ризици

Како што се приближува есента, многу луѓе размислуваат за купување нови производи како миризливи свеќи за да го разубават својот простор. Ако сте еден од тие луѓе, бидете внимателни бидејќи некои вообичаени предмети можат да бидат штетни за вашите миленици.

Ветеринарката од Burgess Pet Care, Сузан Мојес, ги предупреди сопствениците на миленици внимателно да ги проверуваат состојките во нивните сезонски купувања бидејќи некои би можеле да се покажат како штетни или дури и токсични за животните.

„Многу сопственици на миленици не сфаќаат дека многу вообичаени средства за чистење и други предмети за домаќинството, како што се свеќите, се токсични за милениците и претставуваат сериозен ризик за нивното здравје“, вели Мојес.

Ова вклучува работи како свеќи, дифузери за масло и освежувачи на воздух, кои можат да бидат сериозно штетни за сите миленици, но особено за малите животни како зајаци и заморчиња.

Кога станува збор за освежувачи на воздух, главната загриженост често се врти околу хемикалиите во воздухот, вклучувајќи ги и испарливите органски соединенија (VOC). Според PetMD, овие честички можат да го иритираат респираторниот систем на различни миленици, вклучувајќи мачки и кучиња.

„Воздушните честички ослободени од миризливи предмети како овие можат да го иритираат нивниот респираторен систем, а дури и природните есенцијални масла можат да бидат токсични за малите миленици. Наместо тоа, фокусирајте се на соодветна вентилација и редовно чистење за да го одржите квалитетот на свежиот воздух“, рече таа.

Во меѓувреме, ветеринарката Џенифер Коутс од PetMD, исто така, објасни дека есенцијалните масла, кои се наоѓаат во многу освежувачи на воздух, можат да бидат многу токсични, особено за мачките.

„Ако апсолутно мора да имате есенцијални масла во вашиот дом, погрижете се да ги чувате на место каде што вашите миленици не можат да дојдат во директен контакт со нив. Исто така, птиците се почувствителни на потенцијални токсини во воздухот од другите животни, па затоа генерално препорачувам пристап „превенцијата е подобра од лекувањето“ со освежувачите на воздух“, рече Коутс.

Следејќи го овој став, ветеринарката Мојес советуваше дека безбедноста е на прво место кога станува збор за користење миризливи предмети, па дури и производи за чистење околу милениците.

Таа ја нагласи важноста на проверката за клучни состојки како фталати и амонијак, кои исто така често се поврзани со здравствени проблеми со милениците.

„Фенолот е уште една честа состојка што се наоѓа во средствата за дезинфекција и може да биде токсичен за домашните миленици и да предизвика оштетување на црниот дроб. Миризливите производи како освежувачите на воздух често содржат фталати, кои често се скриени под состојката „мирис“ – тие можат да предизвикаат проблеми со бубрезите и црниот дроб, па дури и да ги нарушат хормоните“, истакнува таа.

Затоа, пред да купите какви било средства за чистење, важно е темелно да ги истражите состојките и да се осигурате дека ниту една од нив не претставува ризик за здравјето на вашето домашно милениче.

Знаците дека вашето домашно милениче е вознемирено од одредени состојки може да варираат во зависност од видот, но вообичаените симптоми вклучуваат кашлање, кивање и исцедок од очите или носот.

Други индикатори може да вклучуваат повраќање, дијареја или губење на апетитот, иако секој од овие симптоми може да биде предизвикан од други проблеми.

