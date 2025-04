Соработка меѓу Министерството за култура и Универзитетот во Скопје за развој на креативните индустрии

0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за култура и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ официјално воспоставија соработка преку меморандум, кој ќе овозможи мапирање на креативните индустрии, откривање на способни млади и размена на знаење корисно за двете институции. Под документот се потпишаа министерот за култура и туризам, Зоран Љутков, и ректорката на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Биљана Ангелова.

Институтот за социолошки и правно-политички истражувања, во соработка со Министерството, иницира проект за истражување на креативните индустрии. Овој проект, во кој Институтот има долгогодишно искуство, се фокусира на мапирањето на креативните сектори и откривањето на талентирани млади луѓе, заедно со обуките кои ќе бидат корисни за сите инволвирани.

Ректорката Ангелова истакна дека синергијата помеѓу културата, образованието и науката е поважна од кога и да е, бидејќи тие претставуваат значаен економски сектор преку стимулирање на самовработување и создавање на нови работни места. Преку оваа соработка, институциите активно придонесуваат во развојот на политики кои ги поддржуваат креативните индустрии и трансферот на знаење.

Министерот Љутков додаде дека меморандумот ја зацврстува заедничката определба да се поврзат културата и образованието, кои се носители на прогресот на секое општество. Овој договор ќе отвори нови можности за студентите, вклучително и практична работа и истражувачки проекти во културните институции, додека истовремено се работи на подобрување на стратешките документи и политики за развој.

Документот е дел од пошироката стратегија за професионализација на културниот и туристичкиот сектор, истакна Љутков, со надеж дека ќе донесе конкретни резултати и ќе го обележи почетокот на нова фаза во развојот на културната и образовната политика во Македонија.

