Соработка помеѓу Samsung и Stanford Medicine за подобрување на детекцијата на апнеа и други состојби при спиење

Фото: Samsung

Скопје, 8 април 2025 г. – Во еден значаен чекор кон иновативни здравствени решенија, Samsung Electronics соработува со Универзитетот Станфорд и Stanford Medicine за истражување во доменот на потиснување на симптомите на опструктивна апнеа при спиење (OSA). Оваа иницијатива е базирана на функционалноста на Samsung, која го доби првото во својот вид De Novo одобрување од Администрацијата за храна и лекови на САД (FDA). Како дел од Светскиот ден на здравјето, проектот го нагласува значењето на квалитетниот сон за општото здравје, водејќи кон преземање проактивни мерки со почетната пионерска студија.

Под раководство на професорот Робсон Капасо и ко-главниот истражувач професорот Клит Кушида, студијата има за цел да го унапреди Samsungовото решение за апнеа при спиење, насочувајќи се кон напредни интервенции што ќе го подобрат здравјето преку навремено препознавање и репетиција на симптомите. Примената на вештачка интелигенција ќе го истражи потенцијалниот развој на функциите за мониторинг, овозможувајќи секојдневно управување со апнеа и поттик ави способен за подобрување на здравјето.

Функцијата за откривање апнеа при спиење на Galaxy Watch од Samsung, која претходно ја доби поддршката од Американската администрација за храна и лекови (FDA) по одобрението од Министерството за храна и безбедност на лекови на Кореја (MFDS), неодамна доби дозвола и од Националната агенција за здравствен надзор на Бразил (ANVISA). Ова одобрение ќе овозможи нејзино ширење и во Бразил до крајот на април, зголемувајќи ја глобалната достапност. Планот е оваа функција да се шири понатаму, давајќи им на луѓето алатки за навремено препознавање на симптомите и спречување на долгорочни компликации поврзани со OSA.

Д-р Робсон Капасо изјави дека етичката, правичната и врз докази заснована примена на овие технологии, по верификација преку научни истражувања, игра клучна улога во развојот на нови пристапи за апнеа. Оваа соработка со Stanford Medicine претставува спој на технолошката иновација со истражувачката супериорност на Станфорд, со цел развој на нови форми на превентивна здравствена грижа. Д-р Хон Пак од Samsung истакна дека заедно тежнеат кон функционирање што надминува обичен скрининг, нудејќи вистинска и секојдневна поддршка за подобрување на управувањето со здравјето при спиење.

