,,Сорос е сè уште жив! Можеби тој навистина е Дракула!” – Александар Дугин коментираше за изборите во Романија: Глобалистите ќе го убијат Ѓорѓе Симион или ќе ги поништат резултатите од изборите

„Симион победи во Романија. Глобалистите ќе го убијат или ќе ги поништат резултатите од изборите. Ова повеќе не е политичка битка. Тоа е борбата на Антихристот против народот“, напиша Дугин на X.Потоа додаде дека: „Сорос е сè уште жив. Можеби тој навистина е Дракула“.

And Soros is still alive. May be he is Dracula indeed…— Alexander Dugin (@AGDugin) May 5, 2025

Симион, кој ја има поддршката на Калин Ѓордеску, победникот во првиот круг од поништените избори во Романија, убедливо победи во првиот круг од изборите во ноември минатата година. Во втората половина на 18 мај, негов противник ќе биде градоначалникот на Букурешт, Никушор Дан.Да потсетиме дека премиерот Марсел Чолаку поднесе оставка поради лошиот резултат на Крин Антонеску, кандидатот на владата. Во понеделник, по состанокот на коалицијата на кој разговараа за резултатите од претседателските избори, тој објави дека поднесува оставка од премиерската функција.– Во декември беше формирана владејачка коалиција со две цели: да се обезбеди стабилна влада и да се обезбеди кандидат кој ќе победи на претседателските избори во Романија. Не успеавме да постигнеме една од тие две цели. Го видовме гласањето на Романците вчера, тоа значи дека владејачката коалиција нема легитимитет. Им предложив на моите колеги да ја напуштиме владејачката коалиција, што имплицитно води до моја оставка од функцијата премиер – рече Марсел Чолак.Тој исто така објави дека неговата Социјалдемократска партија нема официјално да поддржи ниту еден кандидат во вториот круг.

