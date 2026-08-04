Вести Сосед истепал сосетка во скопски Петровец Written by Леонардо More in Вести: Катар: Подготвен е текст за можен договор меѓу Вашингтон и Техеран 4.August.2026 Поради украинските напади, рускиот гигант Wildberries се сели во Казахстан 4.August.2026 Дел од ракета на „Спејс Икс“ денес ќе удри во Месечината, научниците ќе го следат судирот 4.August.2026 На 04.08.2026 во 07:10 часот во СВР Скопје, К.К.(60) пријави дека била физички нападната од нејзиниот сосед Б.Ј.(64), двајцата од с.Петровец, скопско. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. Пронајдете не на следниве мрежи: