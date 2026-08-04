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Сосед истепал сосетка во скопски Петровец

Written by Леонардо

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На 04.08.2026 во 07:10 часот во СВР Скопје, К.К.(60) пријави дека била физички нападната од нејзиниот сосед Б.Ј.(64), двајцата од с.Петровец, скопско.

По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок.

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