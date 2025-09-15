Софија Вергара ги пропушти наградите „Еми“ поради инфекција на окото: „Не стигнав тука, но стигнав до итната помош“

0 SHARES Сподели Твитни

Софија Вергара откри дека морала да ги пропушти синоќешните доделувања на наградите „Еми“ поради инфекција на окото.Имено, таа сподели на својот Инстаграм дека непосредно пред да оди на Еми наградите, добила „најлуди алергии на очите“.„Не стигнав до Еми наградите, но стигнав до итната помош. Жал ми е, морав да откажам. Најлудата алергија веднаш пред да се качам во колата“, рече таа. View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)Во објавата, Вергара сподели видео од себе како лежи во кревет во одделот за итни случаи, како и видео од себе како си го мие окото. Таа требаше да биде домаќин на церемонијата оваа година, како и Ерик Дејн, кој не се појави.Доделувањето на наградите „Еми“ го водеше комичарот номиниран за Греми, Нејт Баргаце. Меѓу големите победници на вечерта беа „The Pitt“ на HBO Max и „The Studio“ на Apple TV+, кои добија награди за извонредна драма и комедија. „Adolescence“ беше големиот победник во категоријата антологиски серии, освојувајќи ја главната категорија и сите награди за глума.Ноа Вајл, Брит Лоуер, Сет Роген, Џин Смарт, Џеф Хилер, Хана Ајнбиндер и Кристин Милиоти беа меѓу познатите личности кои зедоа награди за своите настапи.Овен Купер од „Адолесценција“ стана најмладиот машки победник во категоријата споредна машка улога за минисерија или антологиска серија. Трамел Тилман влезе во историјата како првиот Афроамериканец кој ја освои наградата за најдобра споредна машка улога во драмска серија за неговата улога во „Одвојување“.

