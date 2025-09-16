Софија Вергара не се појави на доделувањето на Еми наградите: Хорор – Окото буквално ѝ се затвори поради алергија (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Софија Вергара не се појави на доделувањето на наградите „Еми“, бидејќи непосредно пред да влезе во автомобилот, доживеа најлудиот алергиски напад на окото.Наместо да ужива во гламурот , со фотографи и колеги, познатата актерка завршила во одделот за итни случаи, соочувајќи се со болна ситуација која ги изненадила сите. Станува збор за реакција толку силна што окото ѝ отечело , толку многу што било очигледно дека не може да ја одложи медицинската помош, според People.com .Софија Вергара , позната по улогата на Глорија во серијата „Модерно семејство“, требаше да биде водителка на церемонијата, да заплови во светот на рефлекторите, фустаните и камерите.На својот Инстаграм, Софија сподели емотивна информација: слика од нејзиното отечено лево око, видео од болницата каде што лежи во кревет и го мие окото со вода во болничкиот мијалник. Нејзините зборови, едноставни и директни: „Не стигнав до Еми наградите, но стигнав до одделот за итни случаи… Жал ми е што морав да откажам!“ Отсуството на Софија од таа телевизиска вечер не беше само приватен здравствен инцидент, туку беше шок за многумина. Се очекуваше нејзиното заминување, нејзиниот изглед, нејзиниот настап да бидат дел од приказната на вечерта, но се случи најнепредвидливото – болка и голема потреба за внимание во време кога владее гламурот.Факт е дека на нејзино место на сцената се најде Малин Акерман заедно со Бритни Сноу, која ја презеде главната улога во категоријата „Најдобар главен глумец во ограничена или антологиска серија или филм“. Она што ја карактеризира Софија е способноста да биде искрена со својата публика, со објавувањето од болницата таа ги снема чудните гласини, за луѓето да знаат дека зад насмевката и моќните лимузини стои личност која чувствува непријатност, болка и загриженост исто како сите ние.Во светот на познатите личности, каде што сè е честопати површно совршено, Софија Вергара нè потсетува дека здравјето е неизбежен приоритет.Еден срамен момент на алергиска реакција се претвори во приказна што ја подига свеста дека дури и најубавата ноќ може да се заврши, но со достоинство, со покажување грижа, транспарентност и храброст.

Пронајдете не на следниве мрежи: