Софија Вергара предизвикува воздишки во провокативна поза: Нозете во преден план

0 SHARES Сподели Твитни

Колумбиско-американската актерка Софија Вергара, позирајќи во костим за капење, привлече внимание и предизвика воодушевување кај бројните обожаватели кои ја следат на социјалните мрежи.Таа позираше лежејќи на кауч, со нозете во преден план, и напиша: „Летото е речиси тука“ и го означи својот бренд за нега на кожа. Коментарите беа полни со комплименти за нејзиниот изглед.„Најубавата жена на светот“, „Летото дефинитивно не е подготвено за тебе“, „Оваа жена доминира со светот“, „Ми го направи денот“, се некои од нив. View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)Актерката неодамна изјави дека во своите педесетти години има поголема самодоверба од кога било.„Кога ќе стигнете до одредена возраст, знаете повеќе за животот. Тоа е една од забавните работи во врска со стареењето: сфаќате што е важно во животот, а што не“, рече таа во интервју за E! Вести.Таа уживаше на Големата награда на Ф1 во Монте Карло минатиот викенд. На почетокот на оваа година кружеа гласини дека таа е во врска со Луис Хамилтон, но извор изјави дека тие само се дружеле и немале планови да бидат заедно поради големата разлика во годините. Имено, таа е 12 години постара од него.

Пронајдете не на следниве мрежи: