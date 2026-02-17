Софија Спасова-Медарска избрана за заменик-претседател на ДКСК

ДКСК денеска на 27-та седница го усвои посебниот извештај за утврдените состојби во финансирањето на изборна кампања за избор на градоначалници и советници во општините во Р. Македонија 2025 година, со препорака дека за идните изборни процеси е потребно унифицирање на стандардите за евиденција и јавните правила во однос на учесниците, како и врската за банкарски податоци, а се отвора и прашање за дигитализирање на процесите на креирање на финансиските извештаи, со цел да се овозможи одговорно, отчетно и транспарентно водење на процесот.

Претседателот на ДКСК, Адем Чучуљ сумирајќи ги наодите во Извештајот посочи дека иако постојат основни механизми за финансиско известување и јавна отчетност нивната ефикасност не е доволна поради правилата, кои се дизајнирани, особено во однос на локалните избори, кои се одржуваат во два круга, со голем број на учесници. Тој посочи дека овие слабости во значаен дел се повторуваат и во претходните изборни циклкуси и посочи дека се потребни законски измени за усвојување на подобри решенија.

Чучуљ истакна дека моделот на финансирање останува доминантно зависен од јавните средства, како и од внатрешно партиски извори на учесниците. Проверливоста на финансирањето е ограничена, како што рече Чучуљ, поради системски пропусти.

ДКСК формирала 43 предмети по поднесени пријави, како и по сопствена иницијатива, кои се однесуваат на прекршување на Изборниот законик и на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, за 38 предмети е донесена одлука, а за пет случаи постапувањето е во тек.

На денешната седница Софија Спасова-Медарска беше избрана за заменик-претседател на ДКСК, во следните шест месеци.