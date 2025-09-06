Социјалните мрежи вријат: Снимки од бруталноста на полицијата во Нови Сад

Полицијата е сè уште на кампусот во Нови Сад и е стационирана пред зградата на Филозофскиот факултет и зградата на Ректоратот. Министерот за внатрешни работи Ивица Дачиќ изјави дека 13 полицајци биле повредени во Нови Сад во петокот вечерта и дека вкупно 42 лица биле приведени. Студентите кои биле приведени во Ректоратот биле ослободени во текот на ноќта, додека таткото на една студентка бил приведен до 48 часа.

Траги од синоќешните настани се видливи на кампусот на Универзитетот во Нови Сад во саботата наутро. Прозорците на влезната врата на Филозофскиот факултет биле скршени, а двајца полицајци биле стационирани надвор.

Траги од боја се гледаат и на скалите на факултетот. Репортерот на Н1 наведува дека конфликтот со полицијата започнал на тоа место во петокот вечерта, кога врз полицијата биле фрлени факели.

Синоќа во Нови Сад избувнаа насилни судири меѓу полицијата и илјадници демонстранти кои бараа слободни избори, правда и оставка на претседателот Александар Вучиќ. Полицијата испука големи количини солзавец, употреби палки и ги растера луѓето од областа на Филозофскиот факултет.

Протестот се одржа речиси една година по трагедијата на железничката станица, кога се урна бетонска настрешница и загинаа 16 лица. Студентите, кои го предводат движењето, тврдат дека корупцијата и небрежноста на владата се виновни за несреќата. Во петокот, демонстрантите скандираа „Сакаме избори“ и „Вучиќ, оди си“, велејќи дека ќе ја бранат автономијата на универзитетот.

Камерата на Н1 во Србија сними неколку моменти на насилство врз мирни граѓани. На снимката се гледа како целосно опремен полицаец се приближува кон невооружен човек одзади и го удира двапати.

Постар маж, кој одел со помагало, бил повреден откако полицаецот го турнал – паднал и ја удрил главата од работ на тротоарот. Студентот на Медицинскиот факултет рекол дека, иако бил јасно обележан како прва помош и го повторил тоа неколку пати, бил удрен со палки. Тој и неговите колеги лекари им помогнале на граѓаните кои се задушувале од солзавец.

Министерот за внатрешни работи Ивица Дачиќ изјавил дека 13 полицајци биле повредени за време на протестот, 42 лица биле приведени, а 18 полициски возила биле оштетени и бил украден службен пиштол.