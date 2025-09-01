Сочен и освежителен десерт: Превртена торта со овошје е идеална за секоја пригода

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку сакате сочни и освежителни пандишпани колачи, обавезно пробајте го овој превртен овошен колач. Основниот рецепт користи праски, но можете да ги замените со јаболка или круши.

Рецептот го најдовме на YouTube каналот „Domaći recepti“, каде што е наведено дека можете да користите и постаро овошје или она што не е особено сочно и слатко бидејќи на крајот, сепак ќе имаат прекрасен вкус.

Состојки:

четири праски50 грама маргарин за подмачкување на тавата и 110 грама за колачотседум лажици шеќердве јајца200 милилитри јогурт12 лажици брашно10 грама прашок за пециво200 милилитри павлака

Подготовка:

Прво, вклучете ја рерната на 180 степени за да се загрее. Премачкајте го калапот или тавата во која планирате да го печете колачот со 50 грама маргарин. Премачкајте две лажици шеќер врз маргаринот.

После тоа, исечете ги праските на поголеми парчиња и наредете ги на калапот. Во друг сад, изматете 110 грама маргарин со пет лажици шеќер, потоа додадете јајца и јогурт додека матите.

На крајот, додадете брашно и прашок за пециво и матете додека масата не стане мазна. Прелијте ја смесата врз овошјето и израмнете ја со лажица. Ставете во рерна да се пече околу 45 минути.

Кога ќе биде готова, оставете ја 15 минути малку да се олади, потоа нежно одвојте ја од калапот со нож, покријте ја со плех и превртете ја тортата. Оладете ја тортата на собна температура и премачкајте ја со слатка павлака, која претходно сте ја изматиле според упатствата.

