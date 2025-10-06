Сочна пита од јаболка со готови кори: Се топи в уста

0 SHARES Сподели Твитни

Домашна пита со јаболка од готови кори. Еве како да направите домашна пита за само неколку минути. Ви го носиме наједноставниот рецепт.Состојки:500 г тенки кори за пита1 кг кисели јаболка4 лажици гриз или трошки4 лажици кафеав шеќер1 кесичка цимет2 кесички ванилин шеќерПрелив1 дл масло1 дл водаПодготовка: Во тенџере сварете вода и масло и ќе ги користиме за да ја прелиеме кората за да стане покрцкава по печењето, а и за полесно да се превиткува во штрудли. Во пакувањето обично има 12 кори, од кои можете да добиете 4 штрудли. Исчистете ги и изрендајте ги јаболката.Земете три кори за секоја штрудла, наросете ги корите со дресинг и редете ги една врз друга. На третата кора ставете ги ренданите јаболка без да го исцедите сокот на едниот крај, додадете шеќер, ставете 1 лажица гриз или трошки, малку цимет и половина кесичка ванилин шеќер.Направете штрудла и ставете ја во намастен плех. Кога ќе ставиме четири штрудли, наросете ги со дресинг и печете ги во загреана рерна на 200 степени додека не поруменат. Извадете ги од рерна, покријте ги со сува крпа и оставете ги да се изладат. Исечете ја изладената пита на саканата големина и наросете ја со шеќер во прав со мирис на ванила/ арома или ванилин шеќер.

Пронајдете не на следниве мрежи: