Сојузниците на Украина се состануваат поради сомнежи околу гаранциите и поддршката од САД

Околу 30 лидери ќе одржат разговори во четврток со украинскиот претседател Володимир Зеленски за идните безбедносни гаранции за Киев доколку има прекин на огнот со Русија, надевајќи се дека направиле доволно за да ги убедат САД да ги поддржат нивните напори.Самитот, и лично и виртуелно, на „коалицијата на добронамерните“ ги собира лидерите претежно од Европа, но и од Турција, Австралија и Канада.Земјите со месеци разговараат на различни нивоа за да ги дефинираат своите воени придонеси во Украина, со цел да се одврати Русија од повторен напад откако ќе се постигне конечно примирје.Но, тие напори неодамна застанаа, бидејќи владите изјавија дека за секоја европска воена улога ќе бидат потребни сопствени безбедносни гаранции од САД како задолжителна мерка. Претседателот Доналд Трамп не презеде никаква експлицитна обврска да ги обезбеди.Францускиот претседател Емануел Макрон изјави заедно со Зеленски во Париз во среда дека лидерите на коалицијата во четврток ќе ги одобрат плановите за безбедносни гаранции што ќе ги спроведат нивните војски.Двајца европски претставници рекоа дека деталните „технички“ планови се завршени, без да навлегуваат во детали за тоа што всушност значи тоа.„Ние сме подготвени, ние Европејците, да обезбедиме безбедносни гаранции за Украина“, рече Макрон. „Тоа ни овозможува цврсто да кажеме дека сме подготвени за робустен мир за Украина и Европејците, но прашањето сега е да се види искреноста на Русија.“Двајцата европски претставници рекоа дека целта ќе биде да се испрати политички сигнал до Трамп. Ова би го истакнало недостатокот на напредок кон директни мировни разговори меѓу рускиот претседател Владимир Путин и Зеленски од самитот Трамп-Путин во август и би го поттикнало Трамп да го зголеми притисокот врз Москва сега.Началниците на британските и француските армии, кои минатата недела одржаа детални состаноци со колегите од коалицијата, требаше да ги информираат лидерите во четврток, според концепт-белешката испратена до присутните во која имаше увид Ројтерс.Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, во среда изјави дека очекува јасност за тоа што би можело да се испорача наскоро.„Тоа значи дека можеме да се ангажираме уште поинтензивно, исто така и со американската страна, за да видиме што сакаат да постигнат во однос на нивното учество во безбедносните гаранции“, изјави Руте за новинарите на прес-конференција.ИЛУЗОРСКИ МИРПутин во средата му рече на Киев дека постои шанса да се заврши војната во Украина преку преговори „доколку преовлада здравиот разум“, опција што тој рече дека ја претпочита, но е подготвен да ја заврши со сила ако тоа е единствениот начин.Западните претставници велат дека најважниот елемент од гаранциите ќе биде континуираната силна поддршка за украинските вооружени сили. Но, се очекуваше тие да вклучуваат и меѓународни сили кои ќе му помагаат и ќе го уверат Киев и во Украина и во соседните земји.Француски официјален претставник на брифингот за новинарите одби да каже кои земји се подготвени да придонесат за безбедносните гаранции на Украина, вклучително и за силите за уверување.Европските лидери јасно ставија до знаење дека таква сила ќе биде изводлива само со поддршка од САД – нешто што Трамп го вети минатиот месец во општи црти. Но, Вашингтон сè уште не објаснил што е подготвен да придонесе.Специјалниот американски пратеник Стив Виткоф требаше да пристигне во Париз во четврток, соопштија два дипломатски извори. Некои лидери ќе му се јават на Трамп по самитот, соопшти француското претседателство.Џон Форман, поранешен британски одбранбен аташе во Киев и Москва, рече дека е важно лидерите точно да разберат што се нуди, особено за Зеленски, додека тој ја разгледува позицијата на својата земја пред какви било директни разговори со Русија.„Сепак, расте сфаќањето дека мирот ќе бара силна Украина и украинска армија, дека европската поддршка ќе треба да биде долготрајна и дека Украина веројатно не може да се потпре на своите сојузници кои ќе ѝ помогнат и да ја казни Русија доколку повторно нападне“, рече тој.„Сето ова е подготовка за мир кој останува илузорен и далечен поради неповрзаната дипломатија на Трамп и недостатокот на суштински разговори.“

