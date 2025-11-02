Со воведување на овој вид вежбање, можете да ја подобрите циркулацијата и здравјето на срцето

Според експертите, претходно се верувало дека клучот за здравјето лежи во вечерната прошетка како идеална рутина, но честите движења како што се чучњевите сè уште се сметаат за посоодветни.
Неврологот д-р Судир Кумар истакна дека продолженото седење останува еден од најголемите непријатели на човекот, а повремената прошетка не може да ги избрише последиците од часови неактивност.
Наместо долга прошетка, д-р Кумар предлага чести движења како што се десет чучњеви на секои 45 минути. Овие вежби се доволно силни за да ја започнат циркулацијата, да го стимулираат срцето и да му помогнат на телото да го стабилизира нивото на гликоза во крвта.
Како што објаснуваат лекарите, здравјето не се зачувува само во теретана, туку и во моментите помеѓу нив. Движењето не мора да биде долга прошетка низ паркот, но доволни се неколку минути свест за сопственото тело.
Д-р Судир Кумар нагласува дека токму малите и незабележливи навики тивко го спасуваат здравјето.