Со години земал плата без да работи, вака бил откриен (фото)

Сите сме мечтаеле за начин драматично да ја напуштиме работата – можеби да го напуштиме состанокот без збор, да тропнеме на маса или едноставно никогаш повторно да не се појавиме на работното место. Многумина се враќаат на работните маси, но еден човек од Шпанија одлучи да го подигне на друго ниво. Запознајте го Хоакин Гарсија, „Худини“ на канцелариската реалност, кој успеал да не оди на работа цели шест години додека добива плата – без никој да забележи! Његовата фасцинирачка измама беше откриена само кога неговата компанија посакала да му врачи награда за 20 години „верна“ служба.

Худини на работниот свет: Мајсторството на ништо да не се прави

Хоакин беше надзорник во пречистителна станица во Кадиз, вработен во локалната власт. Кога стресот од работата станал преголем, наместо да поднесе оставка или да побара друго место, тој смисли впечатлив план – престанал да оди на работа. Во типични организации, нечија отсуство од само ден-два би било забележано. Сепак, благодарение на општиот бирократски хаос, комуникациските проблеми меѓу службите и неверојатна среќа, Хоакин успеал повеќе од половина деценија да биде отсутен додека му се префрлала годишна плата од 41.500 долари (околу 4,5 милиони динари) на негова сметка.

Како може тоа да се случи? Испаѓа дека две различни администратори сметале дека другата е одговорна за него. Така се создаде еден од најсмешните административни пропусти.

Сите беа спремни за успех, но премногу далеку од работа

Трикот на Хоакин беше перфектен – сè додека една перспектива не ги смени работите. Кога неговите шефови решија да го наградат за дведецениска „посветеност“, приказната драстично се промени. Со желба да го пофалат, тие започнале да го бараат… и дознале дека тој не се појавил во канцеларија шест години. Следниот чекор беше еден од најнепријатните телефонски разговори во историјата на работниот свет.

„Што правиш овде?”

Човекот задолжен да го разоткрие оваа необична ситуација беше заменик градоначалникот на Кадиз, Хорхе Блас. Како што признал за шпанскиот весник „Ел Мундо“, тој лично му се јавил на Хоакин за да добие објаснување. Но, неговата реакција не поттикна доверба. „Се запрашував дали тој сè уште работи, дали бил пензиониран, или можеби умрел?“, откри Блас. „Но платните записи покажуваа дека му се исплатува целосен износ.“ Решен да ја пронајде вистината, го повикал и го прашал директно: „Кажи ми, што правеше вчера? Пред еден месец? Пред два месеци?“ Но, од Хоакин не добил одговор. Очигледно, „апсолутно ништо“ беше неговиот најумешен одговор.

Шест години одмор, ситни последици

Иако изведе една од најимпресивните канцелариски измами, на крајот среќата му откажа. Кога станал јасно дека не работел, бил казнет со 30.000 долари – максималната легална санкција. Со други зборови, Хоакин добивал целосна плата шест години, а се соочил со враќање на само мал дел од парите. Лесна математичка пресметка покажува дека оваа казна претставува само мал дел од тоа што Гарсија го „заработил“ за тие години, бидејќи заработил 259.000 долари (повеќе од 27,5 милиони динари), а платил само 30.000 (малку повеќе од 1,5 милион денари) казни.

