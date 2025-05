Со жешкото време излегоа и змиите – практични совети за сигурност на отворено

0 SHARES Сподели Твитни

Со доаѓањето на летните горештини, змиите сè почесто ги напуштаат своите скривалишта во потрага по храна или засолниште од жештината. Иако најголемиот дел од змиите не се опасни по човекот, сепак контактот со нив може да предизвика страв, паника, па дури и сериозни последици доколку станува збор за отровен вид. Затоа, подготвеноста и претпазливоста се клучни за безбедно лето во природа.

Каде најчесто се среќаваат змии?

Змиите сакаат топли, суви и тивки места. Најчесто се среќаваат:

по суви ливади и покрај патишта,

во грмушки и ниска вегетација,

под камења, дрвја и остатоци од градежен материјал,

околу водени површини каде што ловат глодари и жаби,

во рурални дворови и запуштени објекти.

Како да се заштитиме?

1. Носете соодветна облека:

Ако се движите низ висока трева, шума или планински предел, носете долги панталони, дебели чорапи и затворени обувки со високи потпетици. Избегнувајте сандали и кратки панталони во природа.

2. Внимавајте каде газите:

Движењето по патеки и избегнување на нераскасана вегетација значително ја намалува веројатноста за средба со змија. Пред да застанете или седнете некаде, внимателно прегледајте ја околината.

3. Не подигајте камења или дрва со раце:

Многу змии се кријат под предмети за да се заштитат од сонцето. Ако мора да поместите нешто, користете стап или друг предмет.

4. Одржувајте ја околината чиста:

Во дворовите и викендичките, редовно косете ја тревата, расчистувајте отпадоци и не оставајте остатоци од храна кои привлекуваат глодари – омилен плен на змиите.

5. Држете ги прозорците и вратите затворени:

Особено во руралните подрачја, внимателно проверувајте дали некоја змија не се протнала во внатрешноста на просториите.

6. На кампување или пикник:

Проверувајте ја внатрешноста на шаторите, вреќите за спиење и облеката пред употреба. Не оставајте ги чевлите надвор преку ноќ.

Што ако видите змија?

Не паничете.

Не обидувајте се да ја убивате или фаќате – тоа е најчестиот момент кога доаѓа до каснување.

Полека повлечете се назад и оставете ја да си замине. Змиите не напаѓаат ако не се почувствуваат загрозени.

Доколку дојде до каснување…

Останете смирени и обидете се да запомните како изгледа змијата.

Ограничете го движењето на делот што е каснат – не го врзувајте, но држете го под срцево ниво.

Не обидувајте се да исцицате отров ниту да сечете околу раната.

Повикајте итна медицинска помош или веднаш упатете се во најблиската здравствена установа.

Заклучок:

Змиите се важен дел од еко-системот и најчесто се плашат од луѓето повеќе отколку ние од нив. Со малку внимание, соодветна заштита и информираност, можеме да уживаме во природата без страв – безбедно, смирено и одговорно.

