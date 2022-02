Со маслиново масло против ризикот од рана смрт

1 SHARES Share Tweet

Конзумирањето повеќе од половина лажица дневно е поврзано со 19 отсто помал ризик од смрт од сите причини, покажуваат податоците од студијата на речиси 100.000 луѓе објавени во Journal of the American College of Cardiology во јануари оваа година.

Учесниците во студијата кои консумирале повеќе маслиново масло имале помал ризик од смрт од кардиоваскуларни болести, рак, невродегенеративни болести и респираторни заболувања во споредба со оние кои никогаш или ретко го консумирале, се вели во извештајот.

Учесниците го следеа нивниот внес на храна и пополнуваа прашалник на секои четири години помеѓу 1990 и 2018 година. Консумирањето на една кафена лажичка маслиново масло дневно беше поврзано со 12 отсто намалување на ризикот од смрт.

Шведскиот епидемиолог Сузана Ларсон истакна во нејзиниот уреднички коментар на студијата дека тие исто така откриле значително намалување за 27 отсто на ризикот од смртност поврзана со деменција кај оние кои консумирале најмногу маслиново масло.

Другите растителни масла можеби ги немаат истите придобивки

Додека млечните производи, како што е путерот, содржат некои витамини како А, Д, Е и К, истражувачите откриле дека маслиновото масло, кое е богато со незаситени масти здрави за срцето, е поздрав извор на масти. Поточно, тие откриле дека другите растителни масла не се поврзани со истиот помал ризик од смртност како маслиновото масло.

И покрај тоа што истражувачите се обидуваат да разгледаат други фактори на исхрана и начин на живот, Ларсон истакнува дека резултатите не може да докажат дека конзумирањето маслиново масло дефинитивно предизвикува помал ризик од смрт.

Иако се потребни повеќе истражувања, најновата студија додава на големиот број постоечки докази дека маслиновото масло има здравствени придобивки. Маслиновото масло е клучен дел од медитеранската исхрана, која редовно се промовира како една од најздравите диети.