Во европските кругови, според неофицијални информации, преовладува мислењето дека пораката на рускиот СВР дека ЕУ подготвува „Мајдан“ во Србија е само пропаганда, на што се придружи и српската пропаганда, бидејќи српскиот претседател Вучиќ споменува дека во протестите се вклучени три европски тајни служби, но дека „не може да каже кои“.

Покрај тоа, српската пропаганда, пред годишнината од падот на крошната, според проценките во европските кругови, ја шири и лагата дека демонстрантите, или „блокаторите“ како што се нарекуваат, планирале екстремно физичко насилство, според Н1 Словенија.

Ве потсетуваме дека Службата за надворешно разузнавање на Русија (СВР) објави дека Европската Унија стои зад „немирите во Србија“ и дека годишнината од падот на крошната ќе биде искористена за завршување на „српскиот Мајдан“.

Во соопштението на СВР објавено на нивната веб-страница на 15 септември се наведува дека „сегашните немири во Србија, со активно учество на млади луѓе, во голема мера се производ на субверзивните активности на Европската Унија и земјите-членки на таа алијанса и дека целта на европскиот либерален мејнстрим е да донесе на власт во оваа најголема балканска земја послушно раководство лојално на Брисел“.

Во извештајот на Н1 Словени се потсетува дека бран масовни протести предводени од студенти ја зафати Србија кратко по трагедијата во Нови Сад.

„Демонстрантите бараат одговорност и правда за жртвите на трагедијата и предвремени избори, а протестите се претворија во израз на гнев поради системската корупција и репресија, ограничувањата на слободата на медиумите и владеењето на правото“, наведува Н1 Словенија