Со оваа исхрана ИСТОВРЕМЕНО губите килограми и го чувате здравјето: НОРДИСКАТА диета е вистинско решение за здрав живот!

Нордиската диета можеби звучи комплицирано и нешто што не ни е блиску, но всушност е многу едноставна и ефикасна.

Тајната на здравиот живот на Скандинавците е во сезонската храна што ја консумираат и затоа немаат проблем со холестеролот.

Скандинавците се водат од тоа дека поентата не е да се губат многу килограми, туку да се зачува здравјето, што е правилна логика.

Можеби ќе се изненадите, но нордиската исхрана не бара од вас да се откажете од мрсната храна.

Научниците од Универзитетот во Копенхаген пронајдоа инспирација за нордиската исхрана во локален ресторан кој веќе 10 години ги охрабрува луѓето да јадат сезонска, локална храна. Во студијата учествувале 180 дебели луѓе на возраст над 50 години. Тие беа поделени во две групи, од кои едната јадеше нордиска храна, а другите јадеа како и обично. По шест месеци, групата која се хранела со нордиски била значително поздрава од другите.

Нордиската исхрана се состои од храна богата со омега-3 и омега-6 заситени масти богата со риба, лен и семки од сончоглед, грав и грашок, зелка, компири, јаболка, млечни производи, цели зрна, кромид и сливи.

Важно е само да го јадете она што е актуелно во сезоната и да знаете дека тоа е свежа храна. Јадете како Скандинавците и ќе изгледате подобро и поздраво.

