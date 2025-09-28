Со овие едноставни трикови, вашата облека ќе мириса добро долго по перењето

0 SHARES Сподели Твитни

Иако алиштата изгледаат чисти по перењето, многу луѓе забележуваат дека облеката брзо го губи мирисот, па дури и веднаш по сушењето не се чувствуваат толку свежи како што очекуваат.Подолу, ги откриваме најчестите грешки што влијаат на мирисот на облеката и едноставни трикови што ќе ви помогнат алиштата да останат свежи, меки и миризливи подолго време.Многумина погрешно додаваат омекнувач заедно со детергент на почетокот од перењето. Сепак, омекнувачот е многу поефикасен ако се додаде кон крајот на циклусот, кога ќе заврши плакнењето. На овој начин, мирисот останува подолго на ткаенината, а облеката може да мириса подолго.Исто така, детергентот и омекнувачот за алишта треба да се користат во количините наведени на пакувањето. Премногу детергент го отежнува плакнењето и може да остави траги на облеката, додека премалку детергент нема правилно да ја отстрани нечистотијата. Истото важи и за омекнувачот за алишта – премалку детергент нема да го даде посакуваниот мирис, додека премногу може да биде непријатно, па дури и да предизвика иритација на кожата.Пониските температури ја зачувуваат бојата на облеката и го продолжуваат векот на траење на ткаенините. На пример, експертите препорачуваат перење на облеката на земјоделците рачно или многу ретко во машина, за да се зачува обликот и бојата.Сушењето на алиштата игра голема улога во конечниот резултат. Најдобро е да се сушат на воздух, но избегнувајте директна сончева светлина, која може да ги избледи боите. Нијансата е идеална, бидејќи им овозможува на алиштата да останат меки, миризливи и долготрајни.Ако алиштата за перење имаат непријатен мирис иако штотуку се испрани, можно е проблемот да е во самата машина. Периодично чистете ги овие делови и проверете дали машината правилно ја загрева водата, бидејќи тоа може да влијае и на квалитетот на перењето.

