Со овие едноставни трикови, вашата облека ќе мириса добро долго по перењето

Иако алиштата изгледаат чисти по перењето, многу луѓе забележуваат дека алиштата брзо го губат мирисот, а дури и веднаш по сушењето немаат свежина каква што очекуваат.

Подолу, ги откриваме најчестите грешки што влијаат на мирисот на облеката и едноставни трикови што ќе ви помогнат алиштата да останат свежи, меки и да мирисаат подолго.

Многу луѓе погрешно додаваат омекнувач заедно со детергент, на почетокот од перењето. Сепак, омекнувачот е многу поефикасен ако се додаде кон крајот на циклусот, кога ќе заврши плакнењето. На овој начин, мирисот останува подолго на ткаенината, а облеката може да мириса подолго.

Исто така, детергентот и омекнувачот треба да се користат во количините наведени на пакувањето. Премногу детергент го отежнува плакнењето и може да остави траги на облеката, додека премалку нема правилно да ја отстрани нечистотијата. Истото важи и за омекнувачот, премалку нема да го даде посакуваниот мирис, додека премногу може да биде непријатно, па дури и да предизвика иритација на кожата.

Пониските температури ја зачувуваат бојата на облеката и го продолжуваат векот на траење на ткаенините. На пример, експертите препорачуваат перење на свила рачно или многу ретко во машина, за да се зачува нејзината форма и боја.

Сушењето на алиштата игра голема улога во конечниот резултат. Најдобро е да се сушат на свеж воздух, но избегнувајте директна сончева светлина, која може да ги избледи боите. Сенката е идеална опција, бидејќи овозможува алиштата да останат меки, миризливи и долготрајни.

Ако вашите алишта имаат непријатен мирис иако штотуку се испрани, можно е проблемот да е во самата машина. Повремено чистете ги нејзините делови и проверете дали машината правилно ја загрева водата, бидејќи тоа може да влијае и на квалитетот на перењето.

