Со овој знак, нема втора шанса: Ако нешто се скрши еднаш – готово е засекогаш

Некои луѓе веруваат дека секој заслужува уште една шанса, а некои луѓе веруваат дека една е доволна.

Во хороскопот постои знак кој, откако ќе одлучи да ја затвори вратата, го прави тоа со таква решителност што дури ни универзумот не може да најде резервен клуч. Неговата доверба е тешко да се освои, но уште потешко е да се врати откако ќе се скрши .

Скорпија: Знакот што памти сè, но не заборава ништо

Скорпијата не заборава предавство, лаги или разочарување. Кога некој ќе му ја прекрши довербата, тој не планира одмазда, туку едноставно повлекува граница. За него, довербата не е лесно достапна валута и откако ќе се потроши, не може да се обнови.

Во нивниот свет, втората шанса значи повторно ризикување со разочарување, а тоа е луксуз што не сака да си го дозволи .

Припадниците на овој знак не реагираат ненадејно. Тие набљудуваат, анализираат и чекаат вистинскиот момент.

Кога ќе донесат одлука дека нешто е завршено, тоа не е каприц, туку заклучок, поткрепен со студена логика и силни емоции . Можеби изгледаат строги, но всушност само се штитат себеси од повторување на истите грешки.

Во животот на Шкорпија нема повторувања. Нивната филозофија е едноставна: ако нешто се скрши еднаш, тоа значи дека не било доволно силно. Кој сака да остане во неговиот круг, мора да покаже искреност уште од самиот почеток, бидејќи со Шкорпија нема втора шанса – само прва и последна .

