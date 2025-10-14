Со овој метод на складирање, ќе го ЗАЧУВАТЕ ВКУСОТ НА КАШКАВАЛОТ и ќе спречите формирање на мувла

0 SHARES Сподели Твитни

Кашкавалот е омилена храна и често е клучна состојка во омилени јадења како тестенини, пица, лазањи и сендвичи, но може многу лесно да се расипе.

Тоа е деликатна храна и ако се чува во влажни услови, може да развие мувла. Алтернативно, ако е изложен на премногу воздух, може да стане стврднат.

Соодветно на тоа, поранешната производителка на сирење и готвачка Ерика Кубрик ја откри најголемата грешка при складирањето на кашкавалот, а тоа е неговото складирање во пластична амбалажа од супермаркетот.

„На кашкавалот му треба кислород и влага за да остане свежо и вкусно. Знам дека е погодно само да се чува сирењето во пластичната фолија во која дошло, но исто толку лесно е правилно да се грижите за него. Правилното складирање на кашкавал е многу едноставно и трае само неколку минути вистински напор“, рече таа.

Оставувањето на кашкавалот во пластика ја блокира циркулацијата на воздухот, што го прави посклон кон губење на вкусот и може да го направи стврднат. Пластиката, исто така, создава многу влажна атмосфера и ако вишокот влага се акумулира во кашкавалот, тој е посклон кон раст на мувла.

Оптималниот метод за одржување на свежината е да ја отстраните пластичната фолија што е можно поскоро, идеално штом ќе се вратите дома од продавница.

Потоа едноставно покријте го со хартија за печење или, ако претпочитате, можете да купите специјална хартија за кашкавал што може повторно да се користи за складирање сирење.

Внимавајте да не го оставите кашкавалот непокриен, бидејќи фрижидерот може брзо да го дехидрира и да создаде таа ужасна крцкава, безвкусна кора. Ако забележите дека на кашкавалот се формира тврда кора, едноставно исечете ја со нож за да ја зачувате свежината.

„Алтернативно, можете да го завиткате кашкавалот во хартија за печење или месарска хартија. Потоа лабаво завиткајте го во кеса со патент“, рече готвачот.

Пред да го затворите патентот, проверете дали има воздух во кесата за сирењето да има доволно кислород и влага. Сирењето треба да остане вкусно, свежо и да има совршена текстура многу подолго отколку што би било поинаку.

Точниот рок на траење на кашкавалот зависи од видот, бидејќи свежите сирења како рикота секогаш траат само неколку дена, додека кашкавалите со кора и синото сирење ќе останат свежи со недели.

