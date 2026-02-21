Со овој трик, можете да проверите дали километражата на автомобилот е обновена: Детаљ што сите го пропуштија!

0 SHARES Сподели Твитни

Објава на Reddit повторно отвори тема што долго време предизвикуваше контроверзии меѓу купувачите на половни автомобили.

Корисникот изјавил дека неговиот брат тврди дека практиката на враќање на километражата за увезени возила е широко распространета и дека повеќе од 90% од автомобилите на пазарот се „прилагодени“ на некаков начин. Според него, еден од првите индикатори за манипулација може да биде оштетениот волан, кој покажува природно абење со возраста и километражата.

Оштетен волан како индикатор

Во објавата особено се истакна проблемот со разликата помеѓу староста на возилото и состојбата на километарот на час. Купувачите често во рекламите гледаат автомобили стари 15-16 години со поминати од 170.000 до 180.000 километри, додека внатрешноста на возилото, вклучувајќи го воланот и седиштата, честопати изгледа како автомобилот да поминал значително повеќе. Авторот на објавата нагласи дека законската рамкс не дозволува враќање на километражата, но таа практика честопати го покажува спротивното.

Дискусијата на Reddit наскоро привлече бројни коментари од корисници кои ги споделуваа своите искуства. Многумина истакнаа дека клиентите лесно можат да бидат заведени од промени на воланот, седиштата или други делови, што го отежнува сигурното одредување на вистинската километража. Некои коментатори истакнаа дека постарите автомобили ретко имаат волани во „нова“ состојба, додека увозните возила често се претставуваат со нови или претапацирани волани, што дополнително ја комплицира проценката.

– Мислам дека тоа е најмалиот од нивните проблеми, да се пресоблечат – напиша еден корисник.

Други додадоа дека е тешко да се поверува дека возило кое е старо повеќе од една деценија може да има поминато помалку од 180.000 милји, особено ако го користат повеќе членови на семејството.

Совети за купувачи

Објавата содржеше и практични совети за оние кои сакаат да избегнат измами. Најчестите препораки се однесуваат на увоз на возила од земји со сигурни евиденции, како што е Холандија, каде што километражата лесно се проверува. На овој начин, купувачите можат да изберат автомобили со реална километража, иако ова бара поголема инвестиција во споредба со домашниот пазар на половни автомобили.

– Во Холандија, километражата е лесна за проверка, а оние кои сакаат автомобил со помала километража ќе мора да платат повеќе.

Освен состојбата на воланот, експертите препорачуваат при купувањето да обрнете внимание и на седиштата, педалите и историјата на редовно сервисирање. Комбинацијата од овие проверки може значително да го намали ризикот од купување автомобил со вратена километража.

