Со овој трик сланината ќе ви биде крцкава како од ресторан

Креатор на TikTok, Roice Bethel, објасни дека постои трик што работи со сланина, но всушност не ја готви. Трикот е да се готви сланината, а еве и зошто.

За сланината да биде совршено крцкава, мора да ја сварите, вели американскиот готвач Роис Бетел. Со овој брз и едноставен трик сланината ќе биде повкусна и крцкава.

Готвачот од Калифорнија, Роис Бетел, го сподели својот најдобар совет за готвење на овој производ на TikTok, и иако можеби звучи чудно, тоа целосно функционира.

„Ако сакате да добиете совршено крцкава сланина, мора да ја сварите. Знам дека звучи како да нема да успее, но ќе успее“, вели Роис.

Објаснувајќи го својот метод, тој вели дека секое парче сланина има два дела, мускулот кој е темниот дел и маснотиите што е белиот дел.

„Мусскулите се готват многу брзо, на маснотиите им треба повеќе време. Ова може да се спречи со додавање вода додека се готви, бидејќи тоа спречува да достигне превисока температура, давајќи им на маснотиите доволно време да се стопат, што значи дека мускулите и маснотијата ќе се готват во исто време и сланината ќе биде рамномерно крцкава. “ објасни тој.

Кога водата целосно ќе испари, според готвачот, сланината станува убава и крцкава, месото нема да биде преварено или изгорено, а маснотијата совршено ќе се стопи, па резултатот е убав и крцкав оброк.

