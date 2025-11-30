Со палки и солзавец: Петмина колеги нападнати во средно училиште Сарај

Петмина колеги, меѓу кои и 18-годишно момче, биле физички нападнати додека работеле во средно училиште во скопското село Сарај.

Нападот се случил синоќа околу 21:00 часот, а според пријавата во СВР Скопје, тројцата напаѓачи користеле и опасни средства за да се пресметаат со работниците.

Полицијата работи на расчистување на случајот во кој се инволвирани жители на Сарај како напаѓачи и жители на Скопје како жртви.

„На 29.11.2025 во 21:00 часот во СВР Скопје Ф.Љ.(24) од Скопје пријави дека во с.Сарај, скопско тој и неговите колеги А.Н.(18), Н.Љ.(26), А.Д.(36) и Р.С.(24) сите од Скопје кои претходно извршувале работни задачи како вработени во фирма во средно училиште физички биле нападнати од С.П.(41), Н.П.(47) и С.П.(37) сите од с.Сарај кои употребиле остар предмет и солзавец. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.“