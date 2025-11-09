0 SHARES Сподели Твитни

Постудените месеци се идеално време за собири, но со повеќе вечери и гости во вашиот дом, веројатноста за појава на дамки од теписите се зголемува.

Без разлика дали се од мрсен прибор за јадење, црвено вино или валкани чевли, дамките од теписи можат да бидат фрустрирачки, но постои ефикасен начин да ги отстраните.

Овој метод не бара употреба на агресивни хемикалии, ниту пак ви одзема време. Сè што ви треба е сода бикарбона и вода, со додавање на оцет за тврдокорни дамки.

Ако дамката е понова или помалку интензивна, едноставна паста од сода бикарбона и вода ќе биде доволна, пишува Express.

Препорачливо е да се измеша сода бикарбона со малку вода за да се направи густа паста. Дополнително, нанесете ја пастата директно на дамката и оставете ја целосно да се исуши. Откако пастата ќе се стврдне, темелно усисајте го местото и дамката треба да исчезне.

Оваа смеса делува и на дамки на тапациран мебел, но секогаш е препорачливо прво да се тестира на помалку видливо место за да се осигурате дека нема да има промена на бојата.

Доколку дамката е посилна, препорачливо е да додадете оцет во смесата. Со овој едноставен трик, можете да ги одржувате вашите теписи чисти и свежи преку целата година, без потреба од скапи средства за чистење.

The post Со помош на оваа смеса, можете ефикасно да ги отстраните сите дамки од вашите теписи appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: