Со помош на оваа состојка, можете да го подобрите вкусот и бојата на киселата зелка.

0 SHARES Сподели Твитни

Во текот на есенските и зимските денови, киселата зелка е една од омилените јадења, па затоа е важно да има уникатен вкус.

Киселата зелка може да се користи за подготовка на сарми, варена зелка, како и салати кои се богати со витамини и го забрзуваат метаболизмот.

Она што ја разликува домашната и купената кисела зелка е нејзината впечатлива жолта боја, што ѝ дава посебен вкус. Тајната е во процесот на маринирање на зелката.

Препорачливо е прво да се исчистат главите на зелката од првиот слој листови, а потоа да се измијат. Потоа, да се издлабат главите во средината за да се отстрани коренот и да се наполни таа длабочина со сол. Првиот ред што влегува во садот е рендана зелка.

Откако ќе ја наредите зелката во бурето, додадете неколку парчиња дуња одозгора за да ја направите зелката жолта и два ловорови листа. Дуњата ќе ја ослободи својата жолта боја и ќе ѝ даде на зелката нејзиниот изглед, боја и дополнителен вкус.

Потребно е зелката да отстои три недели во бурето, но исто така е важно да се провери дали саламурата е доволно бистра и дали зелката не го променила својот мирис.

Најдобро време за маринирање на зелката е средината на октомври. Процесот на биоферментација во кисела зелка бара температурите да бидат стабилни, без премногу осцилации, од 18 до 21 степен. Најдоброто место за складирање на зелката е во подрумот, каде што нема премногу разлики во температурата, но тоа не е случај ако ја чувате на балконот.

Пронајдете не на следниве мрежи: