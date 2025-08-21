Со помош на овие состојки, можете ефикасно да ги отстраните дамките од дезодоранс од вашата облека

0 SHARES Сподели Твитни

Дамките од дезодоранс можат да бидат фрустрирачки и честопати изгледаат речиси невозможно да се отстранат, но со неколку состојки, тие можат ефикасно да се отстранат.

Многу луѓе се обидуваат да ја перат облеката повеќе пати или да користат разни хемикалии за белење ако облеката е бела, за да се ослободат од овие дамки. Сепак, овој метод на чистење честопати само ја влошува ситуацијата.

Експертите откриваат неколку методи за отстранување на дамки и тврдат дека вашата облека ќе изгледа како кога сте ја купиле.

Мешавина од вода и сок од лимон е ефикасна во отстранувањето на дамките од дезодоранс, а целиот процес е лесен за нанесување. Сè што треба да направите е да нанесете мешавина од вода и сок од лимон во еднакви пропорции на дамката, да ја оставите облеката на сонце еден час, а потоа да ја исплакнете и перете во машината како и обично.

„Природното дејство на сокот од лимон и сончевата светлина го прави овој метод ефикасен за отстранување на дамки од дезодоранс, особено на облека со светла боја“, објаснуваат експертите.

Ако имате жолти дамки од дезодоранс, можете да пробате и мешавина од сода бикарбона и вода. Според тоа, треба да измешате сода бикарбона и вода во сооднос 3:1, да направите паста и да ја нанесете на дамката. Оставете да делува неколку часа, а потоа исперете ја облеката во топла вода.

