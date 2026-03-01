Со почетокот на месецот Рамазан, граѓаните се жалат на зголемување на цените

0 SHARES Сподели Твитни

Со доаѓањето на Рамазан, граѓаните забележуваат зголемување на цените, што, како што велат, ги оптоварило економски. Тие велат дека трошат минимум 20 евра за подготовка на ифтар дома. Трошокот значително се зголемува ако имаат гости за ифтар.

„Иако Рамазан трае веќе една недела, верувајте ми, видов дека цените многу се зголемија во споредба со минатата година. Не верувам дека можеме да го преживееме Рамазан со просечна плата, особено затоа што имаме традиција да ги покануваме роднините и членовите на семејството на ифтар, па масите за ифтар би биле пополни“, рече еден купувач.

„Колку чини еден ифтар зависи од семејството, но во просек, само 20 евра не заштедуваат ниту едно семејство, за жал… -А што е со гостите? -И тоа сигурно важи за повеќе… Зависи од буџетот на семејството“, рече друг купувач.

Продавачите велат дека и покрај тоа што цените се погодени од увозот, со доаѓањето на Рамазан имало поголема продажба.

„Има повеќе движење поради Рамазан, но цените се речиси исти оваа година. Зависи како се царинат бидејќи поголемиот дел од стоката доаѓа од странство. Краставиците доаѓаат од Грција, доматите од Грција и Албанија, сите таму ги купуваат најголемите, главните на големо“, рече еден продавач.

Економската реалност ги предизвикува граѓаните, но традицијата на ифтар и важноста на светиот месец остануваат приоритет.

