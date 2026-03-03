Со првите летови од Дубаи се евакуирани патниците затекнати во транзит зоните, се разгледува евакуација на македонските државјани

0 SHARES Сподели Твитни

Амбасадата на Република Македонија во Абу Даби соопшти дека е во постојана комуникација со властите на Обединетите Арапски Емирати, како и со институциите во Султанатот на Оман, со цел да им излезе во пресрет на македонските државјани кои се затекнати во регионот по ескалацијата на безбедносната состојба.

Како што информираат од дипломатското претставништво, се разгледува можноста за репатријација и евакуација на граѓаните на Република Македонија преку копнената граница со Оман.

Во соопштението се наведува дека ограничен број летови успеале да ги напуштат Обединетите Арапски Емирати преку аеродромите во Абу Даби и Дубаи, кои претходно беа цел на напади од Иран. Со тие летови биле евакуирани само патниците што се затекнале во транзитните зони на аеродромите.

Амбасадата истакнува дека е во континуирана комуникација со надлежните органи на Обединетите Арапски Емирати за да се организира евакуација и со други летови, веднаш по добивање на официјална потврда дека воздушниот простор е безбеден за летање.

Сите заинтересирани лица се повикуваат да се пријават во Дипломатско-конзуларното претставништво во Абу Даби. Дежурниот мобилен број е +971 56 441 7532, а електронската адреса за контакт е [email protected].

Пронајдете не на следниве мрежи: