Со растот на БДП го делиме третото место со Хрватска во ЕУ и сме пред сите во регионот, порача Мицкоки

– Со брутодомашниот производ (БДП) од 3,4 проценти во вториот квартал годинава Македонија го дели третото место со Хрватска според постигнатиот раст меѓу европските држави и е пред сите држави во регионот, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски.

Во одговор на новинарско прашање, Мицкоски денеска реле дека очекува раст на економијата и над четири проценти до крајот на годинава.

– Државниот завод за статистика денеска објави дека БДП во Македонија во вториот квартал е пораснат за 3,2 проценти. Тоа значи дека во моментот се објавени во рамки на ЕУ од Евростат податоци за растот на БДП за 28 европски земји. Македонија го дели третото место со Хрватска. Пред нас се Ирска и Кипар, сите останати земји во потесниот и поширокиот регион се зад Македонија, изјави Мицкоски, при посетата на општина Брвеница.

Премиерот потенцираше дека со податокот за БДП во вториот квартал, економијата бележи раст од над три проценти четири квартали во низа со сегашната Влада.

-Првиот квартал беше третиот од минатата година кога имавме 3 проценти, па во четвртиот 3,2, па во првиот од годинава 3,2, сега е 3,4 проценти. Очекувам до крајот на годината да имаме квартал кога ќе ја пробиеме границата со над четири проценти со што уште еднаш ќе ги демантираме конструкциите и лагите на опозициските партии дека на економијата не и одело добро. Ова се бројки, со бројките нема политикантство, нема играње, тоа се факти, рече Мицкоски.

Според податоците за БДП што ги објави денеска ДЗС, во второто тримесечје од година, поголем пораст е забележан во секторите: Градежништво од 7.3 проценти, Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли; Транспорт и складирање; Објекти за сместување и сервисни дејности со храна од 6.0 проценти и Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината од 3.9 проценти.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги и непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во второто тримесечје од 2025 година, номинално расте за 6.1 процент, а нејзиното учество во структурата на бруто-домашниот производ е 68.5 проценти.

Во истиот период извозот на стоки и на услуги номинално е зголемен за 6.4 проценти, а увозот на стоки и на услуги исто така бележи зголемување во номинален износ од 7.3 проценти.

