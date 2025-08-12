Со редовно консумирање на овие намирници, можете да ги намалите мастите на стомакот

0 SHARES Сподели Твитни

По летото, многу луѓе сакаат да ја вратат својата исхрана во ред и да бидат што е можно поздрави, особено кога станува збор за намалување на салото на стомакот, а одредена храна може да помогне во забрзувањето на губењето на салото и подобрување на општото здравје.Меѓу овие намирници е грчкиот јогурт, кој се смета за најпрактичната храна. Овој јогурт е малку кисел, кремаст и може да се додаде во многу јадења, од брз појадок со овошје до сосови со месо и риба. Според експертот за исхрана Дани Сингер, грчкиот јогурт содржи двојно повеќе протеини од обичниот јогурт, има малку шеќер и пробиотици кои ја намалуваат надуеноста и го подобруваат здравјето на цревата.Пилешките гради се исто така еден од најбараните извори на протеини со години меѓу луѓето кои сакаат да ослабат. Сингер истакнува дека тоа е „најсиромашниот извор на протеини со околу 31 грам протеини и само три грама масти на 100 грама месо“. Протеините ја зачувуваат мускулната маса за време на намален внес на калории и имаат највисок термички ефект од храната бидејќи телото користи повеќе енергија за време на варењето.Јајцата се исто така хранливо богати и достапни, а Сингер ги опишува како комплетен протеин што содржи холин, хранлива материја неопходна за здравјето.„Појадоците на база на јајца го намалуваат хормонот на глад грелин, што на крајот доведува до намален внес на калории во текот на денот“, објаснува тој.Дополнително, лиснатиот зеленчук како спанаќ, рукола или зелена салата се богати со витамини и минерали, а сепак имаат многу малку калории.„Цела чинија салата често има помалку од 100 калории, па затоа физички го исполнува желудникот и ја намалува потребата за храна со поголема калорична вредност“, вели Сингер.Се препорачува зелка да се користи во салати, сендвичи, тортиљи или како прилог со главното јадење.

Пронајдете не на следниве мрежи: