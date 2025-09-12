Со рецептот „на чаша“, подготовката ќе биде уште полесна: Пробајте вкусна проја со сирење

0 SHARES Сподели Твитни

Ако сакате едноставни печива, пројата со сирење е добар избор. Со рецептот „на чаша“, подготовката на овој оброк ќе биде уште полесна.

За овој рецепт, треба да користите чаша од 200 милилитри, додека подготовката ќе ви биде потребна само половина час.

Состојки:

две јајцаедна чаша јогуртедна чаша пченкарно брашно или полентаедна чаша бело брашноедна кесичка прашок за пецивопрстофат солполовина чаша маслополовина чаша вода300 грама урда

Подготовка:

Во сад, измешајте го прашокот за пециво и белото брашно, потоа додадете го пченкарното брашно и солта. Измешајте кратко, а потоа додадете ги течните состојки (јајца, масло, јогурт и вода).

Матете со лажица или миксер додека не добиете еднолична смеса. Потоа додадете ги парчињата сирење и измешајте кратко.

Намастете го плехот за печење со масло или едноставно обложете го со хартија за печење. Истурете ја смесата и рамномерно распоредете ја. Печете го тестото во претходно загреана рерна на 220 степени околу 20 минути.

